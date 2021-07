Angoulême IRFREP Angoulême, Charente Permanences Conseil inscription formation IRFREP Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

du lundi 30 août au lundi 20 décembre

Vous êtes chercheur d’emploi ou jeune de plus de 16 ans, vous désirez candidater à une offre de formation Région Nouvelle Aquitaine sur Angoulême et souhaitez être accompagné dans votre candidature. L’auto-positionnement vous permet d’identifier une ou plusieurs actions de formation financées par la Région et de proposer directement votre candidature auprès de l’organisme de formation. **L’Irfrep vous propose des permanences sans rendez-vous afin de vous guider dans votre démarche.**

Entrée libre

Nous vous accueillons chaque lundi de 9h à 11h sans rendez-vous ! IRFREP 16000 Angoulême

2021-08-30T09:30:00 2021-08-30T11:00:00;2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T11:00:00;2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T11:00:00;2021-09-20T09:30:00 2021-09-20T11:00:00;2021-09-27T09:00:00 2021-09-27T11:00:00;2021-10-04T09:30:00 2021-10-04T11:00:00;2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T11:00:00;2021-10-18T09:00:00 2021-10-18T11:00:00;2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T11:00:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T11:00:00;2021-11-15T09:30:00 2021-11-15T11:00:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T11:00:00;2021-11-29T09:30:00 2021-11-29T11:00:00;2021-12-06T09:30:00 2021-12-06T11:00:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T11:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T11:00:00

