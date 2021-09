Permanences connectées de la Cabane à Projet Créon, 28 septembre 2021, Créon.

Permanences connectées de la Cabane à Projet 2021-09-28 – 2021-09-28

Créon Gironde

Ces permanences permettent de répondre aux besoins de base au niveau informatique afin d’être autonome dans la manipulation des outils informatiques et applications numériques (apprendre à utiliser un traitement de texte, naviguer sur Internet, télécharger une application, utiliser Skype, paramétrer sa boîte mail). Elles sont à destination de personnes de tout âge et tout horizon, en difficulté face au numérique et aux outils informatiques (ordinateur, tablette, smartphone). Rendez-vous à la Cabane à Projet tous les 2ème lundis du mois de 10h à 11h30 et tous les 4ème mardis du mois.

+33 5 57 34 42 52

La cabane à projet

