Permanence pour les aidants Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Haute-Saône

Permanence pour les aidants Champagney, 6 janvier 2023, Champagney . Permanence pour les aidants Mairie Place Général de Gaulle Champagney Haute-Saône Place Général de Gaulle Mairie

2023-01-06 – 2023-01-06

Place Général de Gaulle Mairie

Champagney

Haute-Saône La commune de Champagney, en partenariat avec France Alzheimer, organise tous les 1er vendredi du mois une permanence d’accueil et d’écoute, un espace de répit pour les aidants. De 14h à 16h30, à la salle des associations de la mairie.

Contact pour informations : Béatrice Py au 06 15 65 23 37 ou beatmairie@gmail.com beatmairie@gmail.com Place Général de Gaulle Mairie Champagney

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Champagney, Haute-Saône Autres Lieu Champagney Adresse Champagney Haute-Saône Place Général de Gaulle Mairie Ville Champagney lieuville Place Général de Gaulle Mairie Champagney Departement Haute-Saône

Champagney Champagney Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagney/

Permanence pour les aidants Champagney 2023-01-06 was last modified: by Permanence pour les aidants Champagney Champagney 6 janvier 2023 Champagney Haute-Saône Mairie Place Général de Gaulle Champagney Haute-Saône

Champagney Haute-Saône