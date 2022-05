PERMANENCE POUR LE SERVICE CIVIQUE Lunel, 18 mai 2022, Lunel.

2022-05-18 14:00:00 – 2022-05-18 17:00:00

Lunel Hérault

En partenariat avec la Ville de Lunel, l’association Unis-Cité propose des permanences autour du service civique à destination des 16-25 ans au PIJ. nTu as entre 16 et 25 ans ? Tu as envie d’être utile ? N’hésite pas, des missions t’attendent ! Pour en savoir plus sur le service civique, Unis-Cité assurera des permanences au sein du PIJ tous les premiers mercredis et les troisièmes mardis du mois. Alors n’hésite pas à pousser les portes du PIJ pour te renseigner sur le service civique.

+33 4 67 87 83 87

©Ville de Lunel

