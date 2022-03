PERMANENCE NUMÉRIQUE D’HÉRAULT SPORT DEUX NOUVEAUX « RENDEZ-VOUS SPORT ET NUMÉRIQUE » Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault Ces rendez-vous, gratuits, sont proposé en présentiel à la Maison Départementale des Sports « Nelson Mandela » à Montpellier ou à distance. • 12h30-13h30 : Atelier de présentation du logiciel de gestion «Dolibarr» : Présentation des fonctionnalités de ce logiciel de gestion administrative : Devis, factures, adhérents, projets, gestion de documents….

Conscient de l’évolution des pratiques et des comportements, Hérault Sport se mobilise avec l’ensemble de son organisation pour développer une concertation avec les acteurs du sport départemental, afin d’élaborer et de développer une stratégie évolutive commune. Dans cet esprit, Hérault Sport a mis en place une « Permanence Numérique du Sport » labellisée PANA (Point d’Appui au Numérique Associatif) proposant différents services gratuits, dont le Rendez-vous « Sport et Numérique » le dernier Mardi du mois de 12h30 à 13h30 et de 18h à 19h en présentiel au sein de la Maison Départementale des Sports « Nelson Mandela » à Montpellier ou en visio-conférence sur simple demande. La Permanence Numérique d’Hérault Sport propose, le mardi 29 mars, deux nouveaux sujets en lien avec les bonnes pratiques et usages du digital, à tous les acteurs du sport héraultais : dirigeants et bénévoles du mouvement sportif, enseignants, salariés, étudiants… Ces rendez-vous, gratuits, sont proposé en présentiel à la Maison Départementale des Sports « Nelson Mandela » à Montpellier ou à distance. • 12h30-13h30 : Atelier de présentation du logiciel de gestion «Dolibarr» : Présentation des fonctionnalités de ce logiciel de gestion administrative : Devis, factures, adhérents, projets, gestion de documents….

Conscient de l’évolution des pratiques et des comportements, Hérault Sport se mobilise avec l’ensemble de son organisation pour développer une concertation avec les acteurs du sport départemental, afin d’élaborer et de développer une stratégie évolutive commune. Dans cet esprit, Hérault Sport a mis en place une « Permanence Numérique du Sport » labellisée PANA (Point d’Appui au Numérique Associatif) proposant différents services gratuits, dont le Rendez-vous « Sport et Numérique » le dernier Mardi du mois de 12h30 à 13h30 et de 18h à 19h en présentiel au sein de la Maison Départementale des Sports « Nelson Mandela » à Montpellier ou en visio-conférence sur simple demande. Montpellier

