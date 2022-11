Permanence numérique Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Permanence numérique Bibliothèque Assia Djebar, 13 septembre 2022, Paris. Du mardi 13 septembre 2022 au mardi 27 juin 2023 :

mardi

de 13h00 à 14h30

. gratuit

Une question sur Internet, un problème informatique ? Un bibliothécaire vous aide et répond à vos questions. Chaque mardi de 13h à 14h30 – sur inscription Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

