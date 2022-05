PERMANENCE NUMERIQUE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Besoin d’aide pour utiliser votre ordinateur? Mettre à jour votre tablette? Sauvegarder vos dernières photos de vacances? L’équipe numérique vous accompagne chaque mercredi matin, en rendez-vous individuel pour répondre à vos questions techniques. Suite à votre réservation obligatoire, un agent numérique vous recontactera afin de connaître vos besoins et votre matériel pour préparer votre venue et adapter son atelier à votre demande. Pour toute demande d’accompagnement numérique pour des démarches administratives, veuillez contacter le Conseiller Numérique de la Médiathèque (voir sa permanence Aidant Connect). Atelier numérique individuel et gratuit, tout public, pour répondre à vos questions techniques. +33 4 67 94 67 00 Besoin d’aide pour utiliser votre ordinateur? Mettre à jour votre tablette? Sauvegarder vos dernières photos de vacances? L’équipe numérique vous accompagne chaque mercredi matin, en rendez-vous individuel pour répondre à vos questions techniques. Suite à votre réservation obligatoire, un agent numérique vous recontactera afin de connaître vos besoins et votre matériel pour préparer votre venue et adapter son atelier à votre demande. Pour toute demande d’accompagnement numérique pour des démarches administratives, veuillez contacter le Conseiller Numérique de la Médiathèque (voir sa permanence Aidant Connect). Agde

