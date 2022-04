Permanence numérique, 26 avril 2022, .

Permanence numérique

2022-04-26 14:00:00 – 2022-04-26 17:00:00

Permanence les mardi 22 et 29 mars et les mardis 5, 19 et 26 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h et le mardi en février

Particuliers, séniors, jeunes, associations, adultes ces permanences numériques vous sont destinées !

Un animateur numérique vous accompagne et vous conseille avec ou sans rendez-vous : démarche en ligne, conseil pour l’utilisation de vos appareils numériques, applications…

