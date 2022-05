PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE Palavas-les-Flots, 18 mai 2022, Palavas-les-Flots. PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE Palavas-les-Flots

2022-05-18 – 2022-05-18

Palavas-les-Flots Hérault Ma Commune Ma Santé Permanences de la mutuelle communale sur rendez-vous uniquement à la Médiathèque Saint-Exupéry En dehors des permanences nous sommes joignables au 09 72 56 78 26 ou au 06 07 87 68 69 ou par lr.mcms@gmail.com Ma Commune Ma Santé Permanences de la mutuelle communale sur rendez-vous uniquement à la Médiathèque Saint-Exupéry En dehors des permanences nous sommes joignables au 09 72 56 78 26 ou au 06 07 87 68 69 ou par lr.mcms@gmail.com +33 4 67 50 42 49 Ma Commune Ma Santé Permanences de la mutuelle communale sur rendez-vous uniquement à la Médiathèque Saint-Exupéry En dehors des permanences nous sommes joignables au 09 72 56 78 26 ou au 06 07 87 68 69 ou par lr.mcms@gmail.com Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE Palavas-les-Flots 2022-05-18 was last modified: by PERMANENCE MUTUELLE COMMUNALE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 18 mai 2022 Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault