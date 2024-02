Permanence médiation de voisinage Jeu de Paume Rennes, lundi 1 juillet 2024.

Problèmes de voisinage ? Des médiateurs à votre écoute 12 février – 1 juillet, les lundis 1

Du 2024-02-12 18:00 au 2024-07-01 20:00.

Les médiateurs vous reçoivent dans un cadre neutre et confidentiel pour échanger sur vos problématiques de voisinage et envisager les suites possibles.

Cité et Médiation accompagne, sur Rennes et les communes de la métropole rennaise :

– des situations interindividuelles et collectives ;

– toutes problématiques de voisinage : mitoyenneté, nuisances sonores, hygiène, occupation d’espaces communs, vivre ensemble…

– des habitant·e·s et des professionnel·le·s (commerçant·e·s, syndics, gérants immobiliers, artisans…).

Permanences sur rendez-vous en contactant le standard au 02 99 77 68 86.

Plus d’infos : citeetmediation@gmail.com / https://www.cite-et-mediation.org/

Jeu de Paume 12 rue Saint Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine