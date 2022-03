Permanence justice Mairie d’Olivet Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Nommé par le Tribunal judiciaire d’Orléans, Michel Lemaire, conciliateur de justice, intervient gratuitement pour tenter de régler à l’amiable les différends qui lui sont exposés avec les parties concernées (obligatoire pour les conflits de voisinage dont le montant demandé est inférieur à 5000€), tous les 2e jeudi du mois. **Sur rendez-vous uniquement en précisant sommairement l’objet à [michel.lemaire@conciliateurdejustice.fr](mailto:michel.lemaire@conciliateurdejustice.fr)**

Michel Lemaire, conciliateur de justice, intervient gratuitement sur rendez-vous Mairie d’Olivet 283 rue du Général de Gaulle Olivet Loiret

