Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations, le samedi 31 juillet à 15:00

Vous avez été victime de violences ou de discriminations transphobes ou rencontrez des difficultés dans l'accès à vos droits ? Venez rencontrer notre juriste et notre éducatrice spécialisée qui vous accompagneront dans vos démarches et répondront à toutes vos questions. Entretiens individuels avec ou sans rendez-vous : contactez notre travailleuse sociale au 06 69 14 90 11 ou notre juriste au 07 81 84 21 04

