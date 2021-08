Lieusaint Centre social Lieusaint, Seine-et-Marne Permanence juridique Centre social Lieusaint Catégories d’évènement: Lieusaint

Centre social, le mardi 28 septembre à 14:00

Si vous avez une question d’ordre juridique : * droit de la famille, * droit du travail, * droit de la consommation, * droit du permis de conduire, * droit des étrangers… prenez rendez-vous pour rencontrer gratuitement un juriste.

Sur rendez-vous

2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T17:00:00

