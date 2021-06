Menton Hôtel de ville (mairie de menton) Alpes-Maritimes, Menton Permanence Géomètre du cadastre Hôtel de ville (mairie de menton) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le lundi 28 juin 2021 de 9h30 à 11h30 un géomètre expert du Cadastre de Nice, vous accueillera (sans rdv) en mairie. **Pourquoi consulter un géomètre ?** Le géomètre expert est très utile avant de lancer des travaux de construction ou d’aménagement, mais aussi pour déterminer la propriété de telle ou telle parcelle ou bout de terrain puisqu’il est le seul habilité à faire le bornage des terrains. Dernière permanence avant fin septembre. Un géomètre expert du Cadastre de Nice, vous accueillera (sans rdv) en mairie. Hôtel de ville (mairie de menton) 17 rue de la République 06500 Menton Menton Centre-Ville Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T09:30:00 2021-06-29T11:30:00

