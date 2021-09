Guérande CAP Info Habitat Énergie Guérande, Loire-Atlantique Permanence espace social CAP Info Habitat Énergie Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Permanence espace social CAP Info Habitat Énergie, 15 septembre 2021, Guérande. Permanence espace social

CAP Info Habitat Énergie, le mercredi 15 septembre à 09:30

Cap Atlantique et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) de la Loire-Atlantique organisent des permanences pour les demandeurs de logements sociaux et les communes du territoire de Cap Atlantique. Un conseiller logements sociaux de l’ADIL répond aux questions sur la demande de logement social sur le territoire de Cap Atlantique chaque deuxième mercredi du mois, de 9h30 à 12h. N’hésitez pas à venir vous renseigner en permanences ouvertes à tous, uniquement sur rendez-vous, à Cap Info Habitat Energie, dans les locaux de Cap Atlantique, à Guérande ! **Pour prendre rendez-vous :** * Cap Atlantique – Tél. : 02.51.75.77.68 * ADIL – Tél. : 02.40.89.94.50

Public

Cap Atlantique et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) de la Loire-Atlantique organisent des permanences pour les demandeurs de logements sociaux et les communes du territo… CAP Info Habitat Énergie 1 place Dolgellau 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T09:30:00 2021-09-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu CAP Info Habitat Énergie Adresse 1 place Dolgellau 44350 Guerande Ville Guérande lieuville CAP Info Habitat Énergie Guérande