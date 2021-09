Ambérieu-en-Bugey Centre social le Lavoir Ain, Ambérieu-en-Bugey Permanence en Pieds d’immeuble – Animations Football Centre social le Lavoir Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Du 6 au 20 septembre, le Centre Social le Lavoir dans le cadre de ses permanences en pieds d’immeubles à Ambérieu en Bugey (01500) animera des match de foot pour petits et grands pour une rentrée sous le signe du sport ⚽️ Le lundi 6 septembre de 14h à 16h : rendez-vous à la résidence Dynacité quartier Noblemaire ? Le Lundi 13 septembre de 14h à 16h : rendez-vous à la résidence Dynacité située à Rue du Dépôt ? Le Lundi 20 septembre de 14h à 16h : rendez-vous à la résidence Semcoda Quartier de l’Albarine ? Pour les personnes ne souhaitant pas faire du foot, comme d’habitude nous aurons une table avec boissons offertes où vous pouvez venir nous rencontrer et discuter (exemple : de votre quartier, de votre immeuble ou juste de la pluie et du beau temps) ☀

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T16:00:00 2021-09-06T18:00:00;2021-09-13T16:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-20T16:00:00 2021-09-20T18:00:00

