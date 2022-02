PERMANENCE EMPLOI & DROIT DU TRAVAIL Local d’Habitat-Cité de Pantin, 10 février 2022, Pantin.

du jeudi 10 février au jeudi 19 mai à Local d’Habitat-Cité de Pantin

PERMANENCE EMPLOI & DROIT DU TRAVAIL ———————————— * _destinée aux habitant-e-s d’Est-Ensemble, en priorité issu-e-s des “quartiers prioritaires de la ville”_ **Modalités d’orientation** Prise de rendez-vous par téléphone ou mail par l’intermédiaire des référents accompagnant les personnes. **Coordonnées pour l’orientation vers la Permanence Emploi :** **[mihaela.sima@habitat-cite.org](mailto:mihaela.sima@habitat-cite.org)** ou **06 52 23 28 63** **Public du territoire Est-Ensemble concerné :** * Personnes ayant déjà le droit de travailler (demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle emploi) * Demandeurs d’asile (de plus de 6 mois) en cours de procédure * Personnes en cours de régularisation * Personnes régularisables * Priorité aux personnes issues des QPV de Pantin et autres villes d’Est-Ensemble **Exemples de démarches effectuées lors de la permanence :** * Point sur le projet professionnel * Élaboration de CV et lettres de motivation * Informations sur les modalités de candidature et sur le marché de l’emploi * Informations sur les dispositifs spécifiques : IAE, garantie jeunes etc. * Orientation vers des structures proposant des ateliers de simulation d’entretien d’embauche * Aide à la recherche de formations professionnelles et linguistiques * Aide à la recherche d’offres d’emploi et à l’envoi de candidatures * Orientation éventuelle vers des conseillers en insertion professionnelle (maisons de l’emploi, missions locales) pour un accompagnement régulier **Lieu, fréquence et horaires** **Les prochaines permanences auront lieu** * 10 ET 24 FEVRIER * 10 ET 24 MARS * 7 ET 21 AVRIL * 5 ET 19 MAI ### **DE 14H30 À 17H30** Au local d’Habitat-Cité de Pantin (M 5 Eglise de Pantin ou M 11 Mairie des Lilas, puis bus 249 arrêt Les Pommiers ou Convention ou, sinon, 12 minutes à pied environ) : **83, rue Jules Auffret** **93 500 Pantin** **09 54 09 68 12**

* sur rendez-vous

Habitat cité

Local d’Habitat-Cité de Pantin 83 rue Jules Auffret 93500 Pantin Pantin Église Seine-Saint-Denis



