Gironde

Permanence élus soutien Ukraine

Mairie Carbon-Blanc, le samedi 26 mars

Mairie Carbon-Blanc, le samedi 26 mars à 09:30

Vos élus tiennent une permanence samedi 26 mars de 9h30 à 12h à la mairie dans le cadre de l’accompagnement des réfugiés ukrainiens. Si vous accueillez des ukrainiens ou êtes susceptibles d’en accueillir, n’hésitez pas à vous y rendre. L’idée est de recenser les besoins, de donner de l’information et de créer un réseau d’échanges. Permanence élus soutien Ukraine Mairie Carbon-Blanc mairie carbon blanc Carbon-Blanc Gironde

2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T12:00:00

