Permanence du photographe Alan Cat La Gare Robert Doisneau Carlux, vendredi 16 février 2024.

Permanence du photographe Alan Cat La Gare Robert Doisneau Carlux Dordogne

Expo Gratuit !

Spectral Bullet est le fruit d’une forte impulsion créative, propulsée par une intuition esthétique, dont l’origine remonte à la chronophotographie inventée par Etienne-Jules Marey à la fin du 19e siècle. Les corps et les visages fugitifs se perdent dans une transe frénétique et saccadée, occupant l’espace aux limites floues, inaccessibles, invisibles.

Sachez que le photographe, Alan Cat, sera présent lors de l’exposition aux dates suivantes :

Vendredi 2 février de 14h à 17h et samedi 3 février de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Vendredi 16 février de 14h à 17h et samedi 17 février de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Vendredi 1er mars de 14h à 17h et samedi 2 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

C’est une occasion unique de le rencontrer et d’échanger avec lui au sujet de son travail

Expo Gratuit !

Spectral Bullet est le fruit d’une forte impulsion créative, propulsée par une intuition esthétique, dont l’origine remonte à la chronophotographie inventée par Etienne-Jules Marey à la fin du 19e siècle. Les corps et les visages fugitifs se perdent dans une transe frénétique et saccadée, occupant l’espace aux limites floues, inaccessibles, invisibles.

Sachez que le photographe, Alan Cat, sera présent lors de l’exposition aux dates suivantes :

Vendredi 2 février de 14h à 17h et samedi 3 février de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Vendredi 16 février de 14h à 17h et samedi 17 février de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Vendredi 1er mars de 14h à 17h et samedi 2 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

C’est une occasion unique de le rencontrer et d’échanger avec lui au sujet de son travail EUR.

La Gare Robert Doisneau 650 route de la Dordogne

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine hello@lagare-robertdoisneau.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 14:00:00

fin : 2024-02-16 17:00:00



L’événement Permanence du photographe Alan Cat Carlux a été mis à jour le 2024-01-27 par OT du pays de Fénelon