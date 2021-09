Roubaix par téléphone Nord, Roubaix Permanence du Maire et des élus – Septembre 2021 par téléphone Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Permanence du Maire et des élus – Septembre 2021 par téléphone, 18 septembre 2021, Roubaix. Permanence du Maire et des élus – Septembre 2021

par téléphone, le samedi 18 septembre à 09:00

Les Roubaisiens souhaitant contacter le maire ou l’un(e) de ses adjoint(e)s doivent adresser leur demande par mail à l’adresse suivante : [[permanence@ville-roubaix.fr](mailto:permanence@ville-roubaix.fr)](mailto:permanence@ville-roubaix.fr). Ils seront contactés par téléphone le jour de la permanence, par le maire, directement, ou l’élu(e) en charge du sujet. Seront mobilisés avec le maire pour cette permanence : * [M. Max-André Pick](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/max-andre-pick), * [Mme Isabelle Paris](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/isabelle-paris), * [Mme Fatiha Guettiche](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/fatiha-guettiche), * [Mme Dalila Cherigui,](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/dalila-cherigui) * [Mme Catherine Mourroz](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/catherine-mourroz), * [Mme Lilya Bouchenabi](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/lilya-bouchenabi), * [M. Philippe Stéphan](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/philippe-stephan).

Sur inscription

La prochaine permanence du Maire et des élus aura lieu à distance par téléphone 17 Grand place roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu par téléphone Adresse 17 Grand place roubaix Ville Roubaix lieuville par téléphone Roubaix