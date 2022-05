Permanence du Maire et des élus – Mai 2022 Hôtel de Ville Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Hôtel de Ville, le samedi 21 mai à 09:00

Les Roubaisiens souhaitant contacter le maire ou l’un(e) de ses adjoint(e)s, pour un rendez-vous sur place, à l’hôtel de ville ou à distance, doivent adresser leur demande par mail à l’adresse suivante : [[permanence@ville-roubaix.fr](mailto:permanence@ville-roubaix.fr)](mailto:permanence@ville-roubaix.fr) ou par téléphone au 03 20 66 46 00. Seront mobilisés au côté de Guillaume Delbar pour cette permanence : * [Isabelle Paris](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/isabelle-paris), adjointe au maire notamment chargée de la propreté urbaine, des espaces verts et du cadre de vie * [Maïssa Boussadia](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/maissa-boussadia), conseillère municipale notamment en charge de l’amélioration de l’habitat * [Magali Gladysz-Sebille](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/magali-gladysz-sebille), conseillère municipale notamment en charge de la relation citoyenne * [Karim Ladraa](https://www.ville-roubaix.fr/municipalite/les-elus-de-la-majorite/karim-ladraa), conseiller municipal en charge de la vie associative

Gratuit sur rendez-vous

La prochaine permanence du Maire et des élus aura lieu sur rendez-vous. Hôtel de Ville 17 Grand Place 59100 Roubaix

2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T12:00:00

