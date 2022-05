Permanence du conseiller numérique – L’Écume du Jour Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Permanence du conseiller numérique – L’Écume du Jour Beauvais, 21 mai 2022, Beauvais. Permanence du conseiller numérique – L’Écume du Jour Beauvais

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 16:00:00

Beauvais Oise Beauvais Événement accessible gratuitement sur réservation préalable Samedi 21 mai de 14h à 16h Mercredi 25 mai de 14h à 16h

