Permanence droit du travail Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Permanence droit du travail Cité des sciences et de l’Industrie, 18 novembre 2021, Paris. Permanence droit du travail

du jeudi 18 novembre 2021 au jeudi 23 juin à Cité des sciences et de l’Industrie

Vous avez des questions juridiques en lien avec votre travail (contrat, licenciement, etc.) ? Venez-vous informer sur vos droits, les démarches à entreprendre et les différentes procédures. Quel que soit le problème d’ordre juridique, un avocat vous reçoit pour vous informer sur les recours possibles, vous orienter vers les structures adaptées à votre situation et vous aider à effectuer les premières démarches. Ces permanences sont dispensées par les avocats du barreau de Paris et sont gratuites, anonymes, confidentielles et accessibles à tous.

14h-17h [PAR TELEPHONE] Vous avez des questions juridiques en lien avec votre travail (contrat, licenciement, etc.) ? Prenez RDV par téléphone avec un avocat spécialiste du droit du travail.

