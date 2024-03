PERMANENCE DES ECRIVAINS PUBLICS A L’ATELIER L’Atelier, Université populaire Grande-Synthe, vendredi 12 avril 2024.

PERMANENCE DES ECRIVAINS PUBLICS A L’ATELIER Les écrivains publics sont là pour vous aider… Vendredi 12 avril, 14h00 L’Atelier, Université populaire Sur inscription à l’Atelier, Université populaire – Gratuit

Vous avez besoin de soutien dans vos démarches administratives, pour lire ou comprendre vos courriers, remplir des formulaires, compléter un dossier ou écrire une lettre administrative ou professionnelle…

Venez rencontrer gratuitement des écrivains publics bénévoles.

L'Atelier, Université populaire 156 Av. de Petite-Synthe 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328291763 http://www.ville-grande-synthe.fr

Nourris d’une culture et d’informations véhiculées à dessein par le système économique dominant avec la puissance des moyens audiovisuels actuels, les citoyens doivent trouver d’autres lieux de connaissance pour entendre et comparer des systèmes de pensée différents. C’est dans cet esprit que la Ville de Grande-Synthe a créé son Université populaire car “Comprendre, c’est rendre la lutte possible” R.Aubrac

