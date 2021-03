Le Havre FRANCE ALZHEIMER 76 Le Havre Permanence d’écoute et d’information, en visioconférence FRANCE ALZHEIMER 76 Le Havre Catégorie d’évènement: Le Havre

L’association France Alzheimer 76, s’adapte aux conditions sanitaires particulières dans ce contexte de Pandémie qui perdure. Plus que jamais, l’association s’engage auprès des aidants, durement éprouvés depuis une année maintenant, en proposant des solutions d’accompagnement innovantes et répondant aux contraintes sanitaires et de couvre-feu. **Nous vous informons de la mise en place de permanence d’écoute et d’information, en visioconférence.** **Pour les aidants, une permanence mensuelle :** * Le lundi 8 mars entre 18h et 19h, animée par un neuropsychologue et un(e) bénévole du Havre. * Le mardi 9 mars entre 18h et 19h, animée par une neuropsychologue et une bénévole de Rouen. **Pour les couples aidants-aidés, un web-café :** * Le samedi 20 mars, entre 11h et 12h, animé par un(e) neuropsychologue du Havre * Le samedi 27 mars, entre 11h et 12h, animé par une neuropsychologue de Rouen

France Alzheimer 76 FRANCE ALZHEIMER 76 8 rue Madame Lafayette – 76600 Le Havre Saint-François

