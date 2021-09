Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Permanence de l’Université dans la Ville Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Permanence de l’Université dans la Ville Compiègne, 28 septembre 2021, Compiègne. Permanence de l’Université dans la Ville 2021-09-28 – 2021-09-28

Compiègne Oise Des responsables de l’Université dans la Ville répondent à vos questions et prennent votre inscription ! Des responsables de l’Université dans la Ville répondent à vos questions et prennent votre inscription ! contact.udv60@orange.fr +33 3 44 20 35 92 https://www.udvcompiegne.fr/ Des responsables de l’Université dans la Ville répondent à vos questions et prennent votre inscription ! dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville 49.41775#2.82587