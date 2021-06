Concarneau Musée de la Pêche Concarneau, Finistère Permanence de l’association des Amis du Musée de la Pêche Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Musée de la Pêche, le samedi 3 juillet à 18:00 Accès libre.

Comme chaque année, l’association des Amis du Musée de la Pêche à Concarneau assure une permanence dans une salle du musée pour faire connaître ses missions et accueillir de nouveaux adhérents. Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Concarneau Finistère

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:30:00

