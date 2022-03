Permanence de l’Artothèque du Lot Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Permanence de l’Artothèque du Lot Gourdon, 9 mars 2022, Gourdon. Permanence de l’Artothèque du Lot Gourdon

2022-03-09 13:30:00 – 2022-03-09 16:00:00

Gourdon Lot EUR Les normes sanitaires imposant des jauges limitées, toutes les animations proposées sont sur inscription et dans le respect des gestes barrière, avec port du masque. Venez emprunter des Oeuvres d’Art! Contact préalable auprès de la BIG. Les normes sanitaires imposant des jauges limitées, toutes les animations proposées sont sur inscription et dans le respect des gestes barrière, avec port du masque. ©Peuple et Culture Corrèze

Gourdon

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Ville Gourdon lieuville Gourdon Departement Lot

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Permanence de l’Artothèque du Lot Gourdon 2022-03-09 was last modified: by Permanence de l’Artothèque du Lot Gourdon Gourdon 9 mars 2022 Gourdon Lot

Gourdon Lot