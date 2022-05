Permanence de l’Aidant Bus, l’espace ressource itinérant pour les aidants Aidant-Bus à Saint-James (au sein du bus), 2 mai 2022, Saint-James.

L’Aidant Bus est un espace ressource itinérant dédié aux aidants de personnes malades, âgées et/ou en situation de handicap, sans condition d’âge. Besoin de souffler, de décompresser, de parler sans être jugé ? Venez échanger et partager un moment dans un cadre informel, convivial et chaleureux. Vous serez écoutés, informés, orientés et accompagnés dans vos démarches.

GRATUIT Sans Rendez-vous

Aidant-Bus à Saint-James (au sein du bus) 50240 Avenue du Général De Gaulle Saint-James Saint-James Manche



2022-05-02T10:00:00 2022-05-02T12:30:00