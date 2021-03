Bagnolet Maison de l'emploi Bagnolet PERMANENCE DE L’ADIE A LA MAISON DE L’EMPLOI BAGNOLET Maison de l’emploi Bagnolet Catégorie d’évènement: Bagnolet

Maison de l’emploi, le jeudi 25 février à 09:30

### Vous avez un projet de Création ou de développement de votre entreprise ? Un besoin de financement ? ### Venez rencontrer un conseiller ADIE ! **PERMANENCES TOUS LES JEUDIS MATINS** MAISON DE L’EMPLOI A BAGNOLET 94 RUE LENINE BUS 122 ARRET MARIE CURIE **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 83 74 55 40** _L’Adie est une grande association française présente sur tout le territoire._ _Nous défendons l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité._ _Nous proposons de l’accompagnement et du financement._ _Nous finançons grâce au micro-crédit tout type d’activité professionnelle jusqu’à 12 000€ et tout besoin lié à un retour vers l’emploi salarié jusqu’à 5 000€._

FINANCEMENT DE PROJET DE CRÉATION OU DE DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISE Maison de l'emploi 94 rue lénine 93170 Bagnolet

2021-02-25T09:30:00 2021-02-25T12:00:00

