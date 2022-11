Permanence de la bibliothèque Gutenberg à l’espace Cévennes Centre Paris Anim’ Espace Cévennes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Permanence de la bibliothèque Gutenberg à l’espace Cévennes Centre Paris Anim’ Espace Cévennes, 12 novembre 2022, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 14h00 à 17h30

Le samedi 11 février 2023

de 14h00 à 17h30

Le samedi 04 février 2023

de 14h00 à 17h30

Le samedi 28 janvier 2023

de 14h00 à 17h30

Le samedi 21 janvier 2023

de 14h00 à 17h30

Le samedi 14 janvier 2023

de 14h00 à 17h30

Le samedi 07 janvier 2023

de 14h00 à 17h30

Le samedi 17 décembre 2022

de 14h00 à 17h30

Le samedi 10 décembre 2022

de 14h00 à 17h30

Le samedi 03 décembre 2022

de 14h00 à 17h30

Le samedi 26 novembre 2022

de 14h00 à 17h30

Le samedi 19 novembre 2022

de 14h00 à 17h30

. gratuit

Pendant les travaux de rénovation, vos bibliothécaires assurent une permanence à l’Espace Cévennes les samedis après-midi. Venez lire des livres jeunesse et des magazines sur place, jouer à des jeux de société et écouter des histoires pendant la permanence tenue par les bibliothécaires. Possibilité de prêt des Mordus du Manga et du Polar. Centre Paris Anim’ Espace Cévennes 9 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris Contact : bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

bibliotheque Gutenberg

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Espace Cévennes Adresse 9 rue de la Montagne d'Aulas Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Espace Cévennes Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Espace Cévennes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Permanence de la bibliothèque Gutenberg à l’espace Cévennes Centre Paris Anim’ Espace Cévennes 2022-11-12 was last modified: by Permanence de la bibliothèque Gutenberg à l’espace Cévennes Centre Paris Anim’ Espace Cévennes Centre Paris Anim' Espace Cévennes 12 novembre 2022 Centre Paris Anim' Espace Cévennes Paris Paris

Paris Paris