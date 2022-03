Permanence d’aide et conseils à la recherche généalogique Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Permanence d’aide et conseils à la recherche généalogique Obernai, 19 mars 2022, Obernai. Permanence d’aide et conseils à la recherche généalogique Obernai

2022-03-19 – 2022-03-19

Obernai Bas-Rhin Venez poser toutes vos questions aux membres de l’Association de Généalogie du Piemont des Vosges, ils seront là pour vous conseiller dans vos démarches et vous aider si vous démarrez vos recherches généalogiques. Posez vos questions aux membres de l’Association de Généalogie du Piemont des Vosges, ils seront là pour vous conseiller dans vos démarches et vous aider si vous démarrez vos recherches généalogiques. Venez poser toutes vos questions aux membres de l’Association de Généalogie du Piemont des Vosges, ils seront là pour vous conseiller dans vos démarches et vous aider si vous démarrez vos recherches généalogiques. Obernai

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Permanence d’aide et conseils à la recherche généalogique Obernai 2022-03-19 was last modified: by Permanence d’aide et conseils à la recherche généalogique Obernai Obernai 19 mars 2022 Bas-Rhin Obernai

Obernai Bas-Rhin