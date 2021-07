Permanence d’accueil mensuelle en non-mixité Théâtre de l’Œuvre, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Marseille.

Permanence d’accueil mensuelle en non-mixité

Théâtre de l’Œuvre, le samedi 10 juillet à 15:00

Venez partager votre vécu et votre expérience et trouver un espace d’entraide, d’écoute et de soutien, entre personnes trans / non-binaire ou en questionnement !

Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T15:00:00 2021-07-10T18:00:00