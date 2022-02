Permanence Conseillère départementale Mairie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Mairie, le vendredi 4 mars à 10:00

Jeanne Larue, Conseillère départementale pour le canton de Rennes 3 – Chantepie tiendra une permanence à la Mairie de Chantepie le vendredi 4 mars de 10h à 12h. Prendre rendez-vous au 02 99 02 20 70 ### **Quel est le rôle des Conseillers départementaux ?** Les Conseillers départementaux siègent au Conseil départemental qui délibère sur les affaires d’intérêt départemental et représente la totalité du département. Il fait partie d’une commission spécialisée pour laquelle le Département a compétence, ce qui lui permet de se spécialiser dans un domaine particulier. Les Conseillers départementaux sont également appelés à représenter le Département au sein d’organismes ou de commissions extérieurs. Les Conseillers représentent le territoire dont ils sont élus mais aussi la population qui vit sur ce territoire. Interlocuteurs privilégiés des communes du canton et de ses habitants, ils jouent un rôle de médiation et participent largement à la vie locale. **Pour le canton de Chantepie,** les Conseillers départementaux sont Jeanne Larue et Nicolas Perrin, du parti Écologiste fédéraliste et citoyen.

Sur rendez-vous

Jeanne Larue Mairie 44 avenue André Bonnin 35 135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

