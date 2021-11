Villenave-d'Ornon Mairie annexe du Bourg Gironde, Villenave d'Ornon Permanence conciliateur de justice Mairie annexe du Bourg Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Il est sollicité pour trouver une solution amiable dans le cas d’un différend entre deux parties. ————————————————————————————————- ### Le conciliateur de justice n’intervient qu’avec l’accord des parties et pour une durée limitée. Il est en mesure d’apporter son aide pour des problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen), des différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, des litiges de la consommation, des impayés, des malfaçons de travaux… M. Serin Henri tient sa permanence sur rendez-vous.

