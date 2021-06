Loire-Atlantique, Nantes Permanence au potager Paysage Nourricier Pin-Sec – Potagers solidaires animés Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Potager animé par l’association Ecos Permanences tous les mardis et animations tous les jeudis. 8 juillet de 10h à 12h, à la découverte des habitants du jardin (plantes, insectes, champignons, etc.)15 juillet de 10h à 12h, fabrication et composition de bac « recette »20 juillet, temps convivial au jardin de 17h à 19h22 juillet de 10h à 12h, « les langues et cultures se réunissent au jardin »

