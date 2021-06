Permanence au Paysage Nourricier du Breil Restaurant intergénérationnel, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Nantes.

du jeudi 1 juillet au jeudi 21 octobre à Restaurant intergénérationnel

_Venez découvrir le nouveau potager de votre quartier, si vous avez envie de jardiner, d’apprendre,d’échanger et de participer à la production des légumes solidaires._ Autres infos : Tram 3 Arrêt Longchamp Rien à ramener à part une tenue non salissante ! **Le projet :** En 2020 en fin de confinement, la ville de Nantes lançait 50 potagers dont les récoltes (+ de 20 tonnes de légumes et fruits!) ont été distribuées à des personnes plus durement frappées par la crise. Cette année, 8 associations vont animer ces jardins avec les habitant.e.s du quartier ! Au programme : permanences d’entretien et échanges et ateliers tout public sur la nutrition, biodiversité, le compostage… **QUI SOMMES-NOUS ?** _L’Agronaute_ L’Agronaute est une ferme urbaine solidaire et récréative, dans une serre de 3 500 m2 qui se situe sur l’Île de Nantes dans l’ancien M.I.N. Elle est l’endroit où nous pouvons réinventer la relation avec l’agriculture en ville. Pendant son intervention temporaire, elle doit donner lieu à l’émergence et la diffusion des solutions pratiques pour l’agriculture urbaine. Elle permet aux professionnels et au grand public de produire ensemble. Cette ferme, c’est aussi des personnes passionnées ou curieuses, qui souhaitent s’interroger et participer à la découverte de ce nouveau territoire : l’agriculture urbaine! _La SAUGE_ La SAUGE est La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée. La mission de l’association est de favoriser la pratique agricole au plus grand nombre. Nous pensons que si tout le monde jardine 2h / semaine nous avons une réponse simple et efficace à la Transition Ecologique.

Entrée libre, gratuit

Temps d’échange et de rencontre autour du jardin

Restaurant intergénérationnel 31 rue de Malville, NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



2021-07-01T13:30:00 2021-07-01T16:30:00;2021-07-08T13:30:00 2021-07-08T16:30:00;2021-07-15T13:30:00 2021-07-15T16:30:00;2021-07-22T13:30:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-29T13:30:00 2021-07-29T16:30:00;2021-08-05T13:30:00 2021-08-05T16:30:00;2021-08-12T13:30:00 2021-08-12T16:30:00;2021-08-19T13:30:00 2021-08-19T16:30:00;2021-08-26T13:30:00 2021-08-26T16:30:00;2021-09-02T13:30:00 2021-09-02T16:30:00;2021-09-09T13:30:00 2021-09-09T16:30:00;2021-09-16T13:30:00 2021-09-16T16:30:00;2021-09-23T13:30:00 2021-09-23T16:30:00;2021-09-30T13:30:00 2021-09-30T16:30:00;2021-10-07T13:30:00 2021-10-07T16:30:00;2021-10-14T13:30:00 2021-10-14T16:30:00;2021-10-21T13:30:00 2021-10-21T16:30:00