Villenave-d'Ornon Service urbanisme Gironde, Villenave d'Ornon Permanence architecte conseil Service urbanisme Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Permanence architecte conseil Service urbanisme, 16 septembre 2021, Villenave-d'Ornon. Permanence architecte conseil

du jeudi 16 septembre au jeudi 16 décembre à Service urbanisme

Vous avez des projets : construire, agrandir, restaurer, aménager, —————————————————————— ### Les architectes du CAUE vous conseillent gratuitement. **Préparez votre entretien** * Apportez tout document utile : photos, cadastre, documents d’urbanisme, plan existant, relevé même sommaire, croquis… Consultez le site CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) pour voir les fiches pratiques : [[http://www.cauegironde.com/](http://www.cauegironde.com/)](http://www.cauegironde.com/)

Gratuit sur rendez-vous

Avant d’engager des frais ou des travaux, consultez-les ! Service urbanisme 21, avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T16:30:00;2021-10-21T14:30:00 2021-10-21T16:30:00;2021-11-18T14:30:00 2021-11-18T16:30:00;2021-12-16T14:30:00 2021-12-16T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Service urbanisme Adresse 21, avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Service urbanisme Villenave-d'Ornon