Démarche administrative, CAF, Pôle emploi, impôts, aide informatique Rédiger un courrier, constituer un dossier administratif…, on a souvent besoin d’un petit coup de main ! La permanence administrative de Ki-6-col’ est là pour vous aider. L’Antidote 88 rue d’auron, 18000 Bourges Bourges Les Merlattes Cher

