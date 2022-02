Permanence administrative L’Antidote Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Permanence administrative L’Antidote, 17 février 2022, Bourges. Permanence administrative

L’Antidote, le jeudi 17 février à 17:00

Démarches administratives – CAF – Pôle Emploi – CPAM – Caisse de retraite – Impôts – Création de CV – Courriers et Courriels – Aide Informatique – Constitution de dossiers Aides aux démarches administratives L’Antidote 88 rue d’auron, 18000 Bourges Bourges Les Merlattes Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T17:00:00 2022-02-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu L'Antidote Adresse 88 rue d'auron, 18000 Bourges Ville Bourges lieuville L'Antidote Bourges Departement Cher

L'Antidote Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Permanence administrative L’Antidote 2022-02-17 was last modified: by Permanence administrative L’Antidote L'Antidote 17 février 2022 bourges L'Antidote Bourges

Bourges Cher