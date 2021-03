Bagnolet Maison de l'emploi Bagnolet Bagnolet PERMANENCE ADIE Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégorie d’évènement: Bagnolet

du jeudi 25 février au jeudi 27 mai à Maison de l'emploi Bagnolet

PERMANENCE ADIE ————— ### Vous avez un projet de Création ou de développement de votre entreprise ? Un besoin de financement ? _**Retrouvez l’ADIE tous les jeudis matin à la Maison de L’emploi de Bagnolet**_ **Venez rencontrer un conseiller ADIE !** L’Adie est une grande association française présente sur tout le territoire. Nous défendons l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Nous proposons de l’accompagnement et du financement. Nous finançons grâce au micro-crédit tout type d’activité professionnelle jusqu’à 12 000€ et tout besoin lié à un retour vers l’emploi salarié jusqu’à 5 000€. **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 83 74 55 40** Maison de l’Emploi de Bagnolet 94 rue Lénine, 93170 Bagnolet Créateur d’entreprise ou de développement d’entreprise, venez rencontrer l’ADIE Maison de l’emploi Bagnolet 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Bagnolet Centre

2021-02-25T09:30:00 2021-02-25T12:00:00;2021-03-04T09:30:00 2021-03-04T12:00:00;2021-03-11T09:30:00 2021-03-11T12:00:00;2021-03-18T09:30:00 2021-03-18T12:00:00;2021-03-25T09:30:00 2021-03-25T12:00:00;2021-04-01T09:30:00 2021-04-01T12:00:00;2021-04-08T09:30:00 2021-04-08T12:00:00;2021-04-15T09:30:00 2021-04-15T12:00:00;2021-04-22T09:30:00 2021-04-22T12:00:00;2021-04-29T09:30:00 2021-04-29T12:00:00;2021-05-06T09:30:00 2021-05-06T12:00:00;2021-05-13T09:30:00 2021-05-13T12:00:00;2021-05-20T09:30:00 2021-05-20T12:00:00;2021-05-27T09:30:00 2021-05-27T12:00:00

