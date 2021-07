Nantes L'étincelle pépinière jeunesse ouest Loire-Atlantique, Nantes Permanence à l’étincelle L’étincelle pépinière jeunesse ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Permanence à l’étincelle L’étincelle pépinière jeunesse ouest, 25 août 2021-25 août 2021, Nantes. 2021-08-25

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui 16-25 ans Permanence à l’étincelle : accueil, information, accès aux droits, accès au numérique et accompagnement de projets L’étincelle pépinière jeunesse ouest 11 boulevard emile romanet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu L'étincelle pépinière jeunesse ouest Ville Nantes Age maximum 16-25 ans lieuville L'étincelle pépinière jeunesse ouest Nantes