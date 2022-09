Permanence à la réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux Vergigny Vergigny Catégories d’évènement: Vergigny

Yonne Vergigny EUR Plus de 170 espêces d’oiseaux ont été recensées sur cette réserve gérée par la LPO ! Des ornithologues vous attendant dans l¬¥observatoire situé à proximité du parking vous permettront d’observer sous un ≈ìil nouveau les oiseaux visibles ce jour-là.

Prévoir chaussures adaptées à la météo.

RDV de 14 h à 18 h (ou jusqu’au crépuscule en hiver) yonne@lpo.fr +33 3 86 42 93 47 Vergigny

