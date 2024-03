PERMANENCE A LA MICRO-FERME COMMUNALE POUR L’ENTRAIDE ALIMENTAIRE La micro-ferme communale Grande-Synthe, mercredi 10 avril 2024.

PERMANENCE A LA MICRO-FERME COMMUNALE POUR L’ENTRAIDE ALIMENTAIRE Venez découvrir et contribuer à ce projet de maraîchage participatif et solidaire où chacun participe selon ses moyens et reçoit des légumes selon ses besoins. Mercredi 10 avril, 10h00 La micro-ferme communale Entrée libre – Renseignements à l’Atelier, Université populaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T10:00:00+02:00 – 2024-04-10T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T10:00:00+02:00 – 2024-04-10T16:00:00+02:00

On y partage beaucoup de convivialité et de connaissances sur le maraîchage, la biodiversité et le droit de tous et toutes d’accéder à une alimentation saine.

La micro-ferme communale 30-31 rue Jules Vallès 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 29 17 63 »}, {« type »: « email », « value »: « latelier@ville-grande-synthe.fr »}]

biodiversité maraîchage

Ville de Grande-Synthe