Permanence à la Coquille L’Écho de l’escargot Châtillon-sur-Seine, samedi 17 février 2024.

Le café associatif sera ouvert à ses adhérents le samedi sur une fréquence d’environ un week-end sur deux. Les horaires d’ouverture, en deux créneaux, seront les suivants 10h30 à 13h30 et 18h à 20h.

Créneau du matin 10h30-13h30 de quoi se rencontrer, discuter, jouer aux échecs, partager un café ou un verre, ou encore grignoter autour de produits locaux issus du marché de Châtillon et des adhérents de l’association. Lors de ces ouvertures, une permanence de l’association est assurée au comptoir adhésion, accueil des nouveaux adhérents et bénévoles, accueil des nouveaux projets. C’est également le moment dédié à l’atelier Système d’échange local porté par Maryse, qui a pour but de mettre en place entre les adhérents un système d’échange direct de biens et de services.

Créneau du soir 18h00-20h00 de quoi partager un moment convivial à l’heure de l’apéro, en écoutant le vynil que vous aurez apporté ou en jouant aux jeux de comptoir. Ce créneau sera également dédié à la programmation artistique et musicale des évènements mensuels qui reprendront à partir du printemps. Tous les adhérents motivés par ce sujet sont bien amicalement invités à passer pendant ce créneau du soir .

Début : 2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17 20:00:00

L’Écho de l’escargot 19 Rue Docteur Robert

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lechodelescargot@gmail.com

