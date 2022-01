Permanence à la Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

Permanence à la Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire, 22 janvier 2022, Paris. Permanence à la Bibliothèque Aimé Césaire

Bibliothèque Aimé Césaire, le samedi 22 janvier à 10:00

Des idées pour votre quartier ? Vous êtes les bienvenus pour échanger et les changer en projet dans le cadre du Budget Participatif, samedi de 10h à midi à la Bibliothèque Aimé Césaire ! L’association Espace de Vie Sociale Falguière – Necker sera présente pour vous accompagner dans la formulation et/ou le dépôt de vos projets au Budget Participatif.

Ouvert à toute et tous

Permanence d’accompagnement de projet au Budget Participatif samedi 22 janvier à la Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 5 Rue de Ridder, 75014 Paris Paris Quartier de Plaisance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:00:00

