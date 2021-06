Gerde Gerde Gerde, Hautes-Pyrénées Permanance et visite guidée dans l’église de Gerde Gerde Gerde Catégories d’évènement: Gerde

Hautes-Pyrénées

Permanance et visite guidée dans l’église de Gerde Gerde, 14 août 2021-14 août 2021, Gerde. Permanance et visite guidée dans l’église de Gerde 2021-08-14 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-14 17:00:00 17:00:00 Rendez-vous dans l’église de Gerde GERDE

Gerde Hautes-Pyrénées Gerde Tarif : 2€/pers Des parcours peuvent être envisagés à la demande pour des groupes du Ier juin au 30 septembre. Renseignements à la Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen, située à Asté, (face à l’église). La maison des Ferrèree assure des permanences dans certains édifices où les visiteurs peuvent, à leur demande, bénéficier d’une visite guidée

Permanence dans l’église de Gerde La maison des Ferrèree assure des permanences dans certains édifices où les visiteurs peuvent, à leur demande, bénéficier d’une visite guidée

Permanence dans l’église de Gerde Tarif : 2€/pers Des parcours peuvent être envisagés à la demande pour des groupes du Ier juin au 30 septembre. Renseignements à la Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen, située à Asté, (face à l’église).

Détails Catégories d’évènement: Gerde, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Gerde Adresse Rendez-vous dans l’église de Gerde GERDE Ville Gerde