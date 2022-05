Permaculture : l’avenir du potager ! Château de Voltaire Ferney-Voltaire Catégories d’évènement: Ain

L’association les Jardins de Voltaire œuvre pour l’inclusion de personnes en situation de handicap ou d’exclusion au moyen d’un jardin en permaculture dans le parc du Château de Voltaire, sur l’emplacement même de l’ancien potager du philosophe au 18ème siècle. Depuis 2021, l’association s’adresse également aux enfants et développe des activités de sensibilisation à la nature pour le public scolaire. Les bénévoles organisent des visites guidées du potager et des ateliers pratiques sur demande.

Adulte : 8€ / Gratuit pour les moins de 25 ans ressortissants de l’Union Européenne.

L’association les Jardins de Voltaire vous fera découvrir son potager en permaculture dans le domaine de Voltaire. Château de Voltaire Allée du château, 01210 Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ferney-Voltaire Moëns Ain

