PERMACULTURE- JARDIN BIBLIQUE – ENVIRONNEMENT ET SPIRITUALITÉ 2021-10-16 – 2021-10-16 Colline Notre-dame du Haut 13 Rue de la Chapelle

Ronchamp Haute-Saône Ronchamp 6.5 EUR • 10h : Accueil à la Porterie

• 11h : Témoignage d’Hervé Covès (en fraternité franciscaine séculière à Brive). Ingénieur agronome accompagnant des groupes vers la transition écologique

• 12h : Repas tirés du sac

• 14h : Suite de l’intervention d’Hervé Covès

• 15h30 : Autre exemple de permaculture à Orsans – Doubs, par Pierre Vieille

• 16h30 : Jardin Biblique aménagé avec l'aide de groupes de jeunes dans les environs de Besançon. Présentation du chantier par le responsable Daniel Lantenois christine.musard@wanadoo.fr

• 16h30 : Jardin Biblique aménagé avec l'aide de groupes de jeunes dans les environs de Besançon. Présentation du chantier par le responsable Daniel Lantenois

