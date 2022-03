Permaculture et culture sur butte dans le potager et le jardin d’un petit château des Deux-Sèvres Jardins du château de l’Orangerie Le Chillou Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Permaculture et culture sur butte dans le potager et le jardin d'un petit château des Deux-Sèvres

Jardins du château de l'Orangerie, 3 juin 2022, Le Chillou.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Explorez les jardins du château l’Orangerie et découvrez les pratiques respectueuses de l’environnement, de la permaculture et de la “hügelkultur” ou culture sur butte. Le potager et les jardins intègrent le travail avec les écosystèmes naturels, la collecte des eaux de pluie, la gestion de la sécheresse, la lutte antiparasitaire non chimique, le vermicompostage et le paillage en feuilles. Les jardins bénéficient également d’un grand hôtel à insectes aux multiples facettes qui encourage les insectes dans l’écosystème local. Café, thé et rafraîchissements disponibles (petite participation).

Entrée gratuite. Parking limité.

Jardins du château de l'Orangerie 79600 Le Chillou

2022-06-03 10:00-16:00; 2022-06-04 10:00-17:00; 2022-06-05 10:00-17:00

